Finale andata playoff Serie B 2024 2025 | le probabili formazioni di Cremonese-Spezia

In attesa della finale di andata dei playoff di Serie B 2024/2025, Cremonese e Spezia si preparano a sfidarsi per un posto in Serie A. Con i grigiorossi chiamati a un'ottima prestazione per garantire un vantaggio, l’incontro si preannuncia avvincente. Scopriamo le probabili formazioni e gli aspetti chiave di questa cruciale partita che potrebbe decidere il futuro delle due squadre.

Gara valida per la finale di andata dei playoff del campionato italiano di Serie B 20242025. Le due squadre si contendono l’ultimo posto per andare in Serie A, con i grigiorossi che dovranno però cercare di mettere già al sicuro il risultato perchè in caso di parità saranno i liguri a trionfare per la miglio posizione in classifica maturata in regular season. Cremonese-Spezia si giocherà giovedì 29 maggio 2025 alle ore 20.30 presso lo stadio Zini. FINALE ANDATA PLAYOFF SERIE B 20242025: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I grigiorossi hanno compiuto il loro dovere nella semifinale dei playoff, ribaltando al ritorno, con un secco 3-0, lo svantaggio di 2-1 rimediato all’andata... 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Finale andata playoff Serie B 2024/2025: le probabili formazioni di Cremonese-Spezia

