Filini smaschera il corteo rosso | Gaza è una scusa invito la sinistra a farsi un giro al Ghetto di Roma

Francesco Filini, deputato di Fratelli d’Italia, lancia un ammonimento riguardo alla manifestazione prevista per il 7 giugno contro Netanyahu e la guerra a Gaza. Con lo slogan "Un’onda vi travolgerà", Filini mette in guardia dal rischio che l'evento possa alimentare l'odio e il fanatismo, invitando la sinistra a riflettere su reali problematiche sociali, come il ghetto di Roma, piuttosto che cavalcare l'onda emotiva del momento.

« Un’onda vi travolgerà ». È lo slogan scelto per la manifestazione annunciata, forse, per il 7 giugno contro Netanyahu e la guerra a Gaza. Un’onda, avverte Francesco Filini, che rischia di travolgere il buon senso e alimentare l’odio. Il deputato di Fratelli d’Italia di sicuro non parteciperà: teme infiltrazioni estremiste, contesta l’impostazione ideologica dell’iniziativa e accusa la sinistra di cavalcare la rabbia con fini elettorali. «Non sarò lì, dove, al di là delle buone intenzioni, sarà un’onda di antisemitismo », dichiara in un’intervista al Foglio. La sinistra in piazza per Gaza ma con gli estremisti... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Filini smaschera il corteo rosso: “Gaza è una scusa, invito la sinistra a farsi un giro al Ghetto di Roma”

