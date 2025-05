Fiere | iniziata quinta edizione del Roma Bar show

È ufficialmente iniziata la quinta edizione del Roma Bar Show, un'importante manifestazione dedicata all'industria del beverage e della mixology, ospitata presso il Palazzo dei Congressi dell'Eur. In programma oggi e domani, l'evento è organizzato in collaborazione con Fiere di Parma, che ha recentemente acquisito una partecipazione nel capitale sociale, promettendo nuove sinergie e opportunità per professionisti del settore.

E’ iniziata al palazzo dei Congressi dell’Eur la quinta edizione di Roma Bar Show, l’ evento internazionale sull’industria del beverage e della mixology. La nuova edizione (in programma oggi e domani) è presentata insieme a Fiere di Parma, che è entrata ufficialmente nel capitale sociale. L’evento – che gode tra l’altro del Patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale – vede protagonisti migliaia di brand e di operatori del settore. Con questa operazione Fiere di Parma si propone di entrare come protagonista nel mercato della Spirit Industry, un settore che, a livello globale, ha raggiunto nel 2024 un valore stimato di circa 1... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Fiere: iniziata quinta edizione del Roma Bar show

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fiere, al via la quinta edizione di Milano Digital Week - (Adnkronos) – Torna in presenza con la sua quinta edizione Milano Digital Week, la più grande manifestazione italiana dedicata all’educazione, alla cultura e all’innovazione digitale – promossa dal ... 🔗lifestyleblog.it scrive

Tutto pronto per la quinta edizione di "Esteticamente in Fiera", dal 27 al 29 aprile a Lecce - E' stata presentata questa mattina la quinta edizione di "Esteticamente in Fiera" in programma dal 27 al 29 aprile a Lecce, in Piazza Palio. Alla conferenza stampa hanno preso parte Alfredo Prete ... 🔗Come scrive lecceprima.it

Via alla quinta edizione del Catania Book Festival - Il Catania Book Festival ritorna con la quinta edizione della Fiera Internazionale del Libro e della Cultura di Catania, dal 27 al 29 settembre 2024 alla Dogana del Porto (Nu Doganae). Dopo il grande ... 🔗Secondo catanianews.it

FIERA CREATTIVA - CREATTIVA CHANNEL #bergamocreattiva #fieracreattiva #promoberg