Fibra ottica a Stornarella strade danneggiate dopo i lavori di posa Il sindaco | Inaccettabile

A Stornarella, la posa della fibra ottica ha sollevato preoccupazioni: il manto stradale è rimasto danneggiato dopo i lavori. Il sindaco Colia ha definito la situazione "inaccettabile" e ha deciso di agire, inviando una lettera di contestazione al riguardo. Il Comune si attiva per affrontare le problematiche emerse, sollevando interrogativi sulla gestione dei lavori e sulla sicurezza stradale.

🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Fibra ottica a Stornarella, strade danneggiate dopo i lavori di posa. Il sindaco: "Inaccettabile"

