Fiamme e fumo in strada Margherita | incendio nella sede di Iren

Nella tarda serata di lunedì 26 maggio, un incendio ha colpito la sede di Iren in strada Santa Margherita a Parma. Le fiamme, visibili da lontano, si sono sviluppate poco dopo le 23, mentre i residenti segnalano attività sospette prima dell'episodio. Le autorità sono intervenute rapidamente per domare l'incendio e garantire la sicurezza della zona.

Nella tarda serata di lunedì 26 maggio si è verificato un incendio all'interno dello stabilimento Iren in strada Santa Margherita a Parma. Secondo le prime informazioni l'episodio sarebbe avvenuto poco dopo le ore 23. Prima dell'incendio, secondo quanto riferito da alcuni residenti, ci sarebbe...

