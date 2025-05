Fiaccolata silenziosa e di preghiera a Bari

La “Fiaccolata silenziosa e di preghiera” a Bari rappresenta un momento di unità e riflessione, organizzato dalle Associazioni di Bari vecchia con il supporto della parrocchia Cattedrale di Bari e della Basilica Pontificia San Nicola. Questo evento mira a invocare la pace nel mondo e a proteggere i bambini, simbolo di speranza e futuro per l'umanità.

Con l'obiettivo di invocare la pace nel mondo e la salvezza dei bambini, futuro dell'umanità, le Associazioni di Bari vecchia, con la partecipazione della parrocchia Cattedrale di Bari e della Basilica Pontificia San Nicola, hanno organizzato una "Fiaccolata silenziosa e di preghiera"...

