Festival Little Lucy si amplia Un cottage per tutte le stagioni

Il festival "Little Lucy" si arricchisce con un nuovo cottage per tutte le stagioni, presentato ieri presso la Libreria Sopra la Penna di Lucignana. Questa quinta edizione, curata da Alba Donati e Pierpaolo Orlando e organizzata da Fenysia in collaborazione con Tina Guiducci e Isabella Di Nolfo, promette di offrire un'esperienza culturale unica e coinvolgente per tutti gli appassionati di letteratura.

Presentato ieri alla Libreria Sopra la Penna di Lucignana, la quinta edizione del prestigioso festival letterario, a cura di Alba Donati e Pierpaolo Orlando, organizzato da Fenysia - Scuola di linguaggi della cultura, con la collaborazione di Tina Guiducci e Isabella Di Nolfo. "Little Lucy. Un festival letterario piccolo così" partirà con il suo primo appuntamento il prossimo 8 giugno e si concluderà il 13 settembre. Grandi nomi in cartellone, per un'estate da vivere nel piccolo e straordinario borgo montano nel comune di Coreglia Antelminelli, all'insegna della buona letteratura, della lettura a 360 gradi e dell'ascolto...

