Festival estivi a Pantelleria Boss Doms e Dardust sul palco

L'estate si avvicina e Pantelleria si prepara ad accogliere il 'The Island Fuze Tea', un festival musicale che si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno. Quest'anno, il palco vedrà protagonisti Boss Doms e Dardust, promettendo un'esperienza indimenticabile. Dopo il successo della scorsa edizione, le aspettative sono alte e l'aria è già carica di entusiasmo.

L’estate non è ancora cominciata, ma in diverse zone d’Italia c’è già aria di festa. Anzi, di Festival. Il primo in ordine di tempo è a Pantelleria, dove dal 30 maggio al 2 giugno torna il ‘The Island Fuze Tea’, festival musicale che nell’ultima edizione ha fatto registrare il tutto esaurito con più di 3mila presenze. Un festival che sarà animato da dj set di nomi molto noti della scena internazionale, come Boss Doms, Seth Troxler, Bugsy, Djlmp, Matisa Gerd Janson, Tiga. E che vedrà esibirsi live anche Dardust. Musica e natura, ma anche tanti eventi. Più di 80 sono le esperienze che i frequentatori di ‘The Island Fuze Tea’ possono vivere in questo fine settimana a Pantelleria: tour in bicicletta, esperienze in kayak, trekking, bagni termali, snorkeling con la guida, giro con il sup intorno ai faraglioni sono soltanto alcune di esse... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Festival estivi, a Pantelleria Boss Doms e Dardust sul palco

Le notizie più recenti da fonti esterne

