Festival del Canestrelletto di Torriglia con degustazioni gratuite per le vie del borgo

Domenica 1° giugno, Torriglia si anima con la 11^ edizione del Festival del Canestrelletto, un evento imperdibile per gli amanti della tradizione e del buon cibo. Le vie del borgo si riempiono di festeggiamenti, con degustazioni gratuite di deliziosi canestrelletti a partire dalle 15 e un mercatino dell'artigianato. Non mancheranno musica e intrattenimenti per rendere la giornata ancora più speciale.

Domenica 1° giugno torna per la sua 11^ edizione del Festival del Canestrelletto di Torriglia. Le vie dell'antico borgo sono in festa per tutta la giornata con degustazione gratuita degli originali canestrelletti di Torriglia a partire dalle 15 e mercatino dell'artigianato. Musica e... 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Festival del Canestrelletto di Torriglia con degustazioni gratuite per le vie del borgo

Su questo argomento da altre fonti

Festival del Canestrelletto di Torriglia con degustazioni gratuite per le vie del borgo; Festival del Canestrelletto di Torriglia 2025 con degustazione, i Trilli e mercatino; Canestrelletto di Torriglia: 11° edizione. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Festival del Canestrelletto di Torriglia 2025 con degustazione, i Trilli e mercatino - Domenica 1 giugno 2025 appuntamento con l'undicesima edizione del Festival del Canestrelletto di Torriglia, entrato nel circuito di Evento Autentico Liguria. Dalle ore 15, per le vie dell'antico borgo ... 🔗mentelocale.it scrive