Festival Boni e di Mario a Lecce per reading concert ‘Energia Una storia umana’

Il Festival dell’Energia di Lecce, in programma dal 29 al 31 maggio e diretto da Alessandro Beulcke, celebra il legame tra energia e cultura attraverso una serie di eventi. Spettacoli teatrali, concerti, presentazioni di libri e attività serali aperte al pubblico animeranno la manifestazione, tra cui il reading concert "Energia: una storia umana", che promette di coinvolgere e ispirare i partecipanti.

(Adnkronos) – Il Festival dell'Energia di Lecce, ideato e diretto da Alessandro Beulcke e in programma dal 29 al 31 maggio, torna a includere anche una ricca sezione dedicata al legame tra energia e cultura con spettacoli teatrali e musicali, presentazioni di libri ed eventi serali aperti al pubblico. Venerdì 30 maggio alle 21 andrà

