Feste pallavolo e lettura teatrale | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Scopri cosa fare stasera a Bergamo e provincia! Martedì 27 maggio offre un ricco programma di eventi, tra cui la festa a San Colombano a Valtesse, il torneo di pallavolo a Peia e una coinvolgente lettura teatrale a Boltiere. Non mancare di partecipare a queste iniziative che animano la Bergamasca in una serata all'insegna del divertimento e della cultura. Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere!

La festa a San Colombano a Valtesse, la festa a Peia con il torneo di pallavolo, la lettura teatrale a Boltiere e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 27 maggio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Oggi alle 16.45 alla biblioteca Pelandi di Bergamo si terrà un nuovo appuntamento con “Ci incontriamo in un libro?”, rassegna che propone letture per bambini dai 4 agli 8 anni nelle biblioteche della città. Stasera alle 17 alla biblioteca Tiraboschi di Bergamo si terrà un incontro dal titolo “Il pianoforte ‘spagnolo’ di Claude Debussy nell’interpretazione di Arturo Benedetti Michelangeli”... 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Feste, pallavolo e lettura teatrale: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

