Festa dell' Ascensione 2025 a Borzoli con gastronomia laboratori giochi e lotteria

La Festa dell’Ascensione 2025 a Borzoli promette un'esperienza indimenticabile dal 30 maggio al 1° giugno. Organizzata dalla Società Operaia Cattolica S. Stefano di Borzoli e N.S. Signora della Salute, l'evento offre un variegato programma di attività, tra cui laboratori, giochi e una lotteria, accompagnati da delizie gastronomiche e momenti di convivialità per tutta la comunità. Un'occasione da non perdere!

Anche quest'anno la Società Operaia Cattolica S. Stefano di Borzoli e N.S. Signora della Salute organizza la tanto attesa Festa dell'Ascensione, che si terrà da venerdì 30 maggio a domenica 1° giugno 2025, con un ricco programma di eventi religiosi, culturali, musicali e gastronomici, pensati per...

