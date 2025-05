Festa della Repubblica italiana | come dove e quando cambia la circolazione stradale

In occasione del 79esimo anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana, Agrigento si prepara a festeggiare con una cerimonia che prevede il concentramento delle rappresentanze militari in piazza Pirandello, seguito da una marcia verso il monumento ai caduti di villa Bonfiglio e il tempio della Concordia. Si informano i cittadini sui cambiamenti alla circolazione stradale previsti per l'evento.

Prima il concentramento delle rappresentanze militari in piazza Pirandello per raggiungere in marcia il monumento ai caduti di villa Bonfiglio. Poi, il trasferimento al tempio della Concordia. È tutto pronto, ad Agrigento, per la celebrazione del 79esimo anniversario della fondazione della... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Festa della Repubblica italiana: come, dove e quando cambia la circolazione stradale

