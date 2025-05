Festa della Repubblica | in occasione dei Palazzi Svelati biglietto promozionale per l’ingresso al Museo Diocesano

In occasione della Festa della Repubblica, lunedì 2 giugno, il Museo Diocesano partecipa all'evento "Palazzi Svelati" offrendo un biglietto promozionale per visitare il Chiostro e la mostra "Il Cardinale Pietro Boetto, arcivescovo di una città ferita". Un'opportunità unica per esplorare il patrimonio culturale e storico della nostra città e scoprire luoghi normalmente inaccessibili al pubblico.

Lunedì 2 giugno per la Festa della Repubblica, in occasione dei Palazzi Svelati, evento che apre ai cittadini le porte dei palazzi istituzionali normalmente chiusi al pubblico, il Chiostro del Museo Diocesano e l’esposizione “Il Cardinale Pietro Boetto, arcivescovo di una città ferita” saranno... 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Festa della Repubblica: in occasione dei Palazzi Svelati, biglietto promozionale per l’ingresso al Museo Diocesano

