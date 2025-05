Festa della Repubblica a Grottaminarda assemblea per la pace e il disarmo

In occasione della Festa della Repubblica, il Comune di Grottaminarda promuove un'Assemblea pubblica dedicata a "Pace e Disarmo". L'evento si svolgerà lunedì 2 Giugno, alle ore 10:00, presso la Sala Consiliare "Sandro Pertini". Si invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo importante momento di riflessione e confronto sui temi della pace e della sicurezza collettiva.

