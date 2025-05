Festa della Curva Fiesole

La Festa della Curva Fiesole si svolgerà presso lo Stadio Artemio Franchi, nella Curva Ferrovia, per un'emozionante giornata di festa e aggregazione. Dalle 16.00 alle 02.00, il pubblico potrà godere di stand gastronomici, giochi per bambini e interventi di ex giocatori della Fiorentina. La serata si concluderà con un concerto della tribute band di Vasco Rossi, promettendo divertimento per tutta la famiglia.

Festa della Curva Fiesole, presso lo Stadio Artemio Franchi, in Curva Ferrovia (per i lavori di restauro del Franchi). Apertura ore 16.00 chiusura ore 02.00. Stand gastronomici, giochi per bambini, intervento di alcuni ex giocatori della Fiorentina. Musica con la tribute band di Vasco Rossi, La... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Festa della Curva Fiesole

Altre fonti ne stanno dando notizia

La Fiorentina fa spazio agli operai. Quattro mesi di lavori senza partite, sprint verso la festa del centenario; La squadra festeggia, ma la curva resta fredda: Meritiamo di più; La Fiorentina vince con lo schema migliore. Kean come Gilardino; Striscione della Fiesole: “Curva e città hanno ambizione, fuori le palle serietà e programmazione”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

La curva Fiesole intanto prepara la sua festa al Franchi per il 7 giugno - La curva Fiesole in attesa delle ultime due partite della stagione della Fiorentina annuncia la tradizionale festa, come ogni anno. "7 giugno 2025, Curva Ferrovia. Ieri, oggi, ... 🔗firenzeviola.it scrive

Curva Fiesole, la fine di un'epoca: stasera l'ultima partita prima dei lavori - Stasera sarà l'ultimo atto della Curva Fiesole. Almeno così come l'abbiamo conosciuta fino ad ora. Inaugurata a fine 1933, quando fu costruita anche per fronteggiare la tramontata che soffiava sul ... 🔗Come scrive 055firenze.it

La Curva Fiesole non partecipa a Fiorentina-Juve: i tifosi viola aiutano gli alluvionati nel fango - La Curva Fiesole aveva annunciato la propria assenza dagli spalti in occasione del match in segno di protesta per il mancato rinvio dopo il maltempo che ha colpito la Toscana. I tifosi viola si ... 🔗Secondo fanpage.it

Curva Fiesole Festa Fiorentina