Festa della birra a Casalbeltrame

La tradizionale festa della birra di Casalbeltrame è pronta a tornare, promettendo un weekend di gusto e divertimento. L'inaugurazione ufficiale avverrà il 30 maggio alle 20:00 con la spillatura del primo boccale speciale, seguita da una deliziosa offerta gastronomica e da uno spettacolo musicale con il gruppo 4Dance. Non perdere l'occasione di vivere questa festa imperdibile!

Torna la tradizionale festa della birra di Casalbeltrame. Il programma 30 maggio Ore 20:00 inaugurazione ufficiale con spillatura del primo boccale speciale. A seguire apertura Stand gastronomico Ore 21:00 Spettacolo musicale con il gruppo 4Dance 31 maggio Ore 19:30 Apertura Stand...

malaMente live @9ª Festa della Birra di Casalbeltrame (NO)_01.06.2022