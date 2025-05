Festa Cognetta Centrosinistra sconfitto

Si volta pagina. Gli elettori (56,84% degli aventi diritto) hanno scelto Valentina Cognetta quale sindaco della civica "Robecchetto e Malvaglio Insieme" sostenuta dai partiti del centrodestra (59,63%, 1.344 voti). Civitas, che candidava Annalisa Baratta, non ce l’ha fatta dopo aver amministrato il paese per quasi un decennio, dal giugno 2016 sino all’aprile dello scorso anno quando si ebbero le dimissioni di 8 consiglieri su 12. "I cittadini hanno scelto di cambiare e per questo li ringraziamo. Inizieremo a lavorare sin da subito" sono state le prime parole del nuovo sindaco. "La nostra è una lista che ha dimostrato di avere interesse per il paese e che ha intenzione di ridare entusiasmo"... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Festa Cognetta. Centrosinistra sconfitto

