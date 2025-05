Ferrero a Belve | ‘So’ Scarface bello e uncino se ero Dio nun stavo qua’

Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, si racconta a Belve in un'intervista frizzante e senza filtri. Tra battute pungenti e riflessioni su sogni e ambizioni, il suo desiderio di acquistare la Roma emerge con forza. Con un’ironica romanità, Ferrero si svela nella sua autenticità, trasformando l’intervista in un viaggio tra passione calcistica e confessioni disarmanti.

L’ex presidente della Samp si racconta senza freni da Fagnani: ‘Il mio sogno? Comprare la Roma’. Massimo Ferrero irrompe a Belve e lo fa come solo lui sa fare: da fiume in piena, tra romanità spudorata, battute fulminanti e confessioni disarmanti. “Aho’, Fagnani, ma chi ce tornava a fasse sbranà ancora da te!”, esordisce il Viperetta, accolto da un pubblico che, per una volta, fatica a trattenere le risate. L’ex produttore ha scherzato sui suoi soprannomi ricordando che caciot taro era riferito alla moglie, proprietaria di caseifici. “Grazie ai suoi soldi ho fatto i film”. Seduto sullo sgabello dello show di Francesca Fagnani, in onda martedì 27 maggio su Rai 2, Ferrero trasforma l’intervista in un one man show... 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Ferrero a Belve: ‘So’ Scarface, bello e uncino se ero Dio nun stavo qua’

