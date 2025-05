Ferrero a Belve Il mio sogno era comprare la Roma

Nella quarta puntata di "Belve", in onda su Rai2, Massimo Ferrero si racconta in un'inedita intervista con Francesca Fagnani. Tra aneddoti e rivelazioni, l'ex presidente della Sampdoria confessa il suo sogno di acquistare la Roma, offrendo uno sguardo profondo sulla sua carriera e le sue ambizioni nel mondo del calcio. Non perdere questo intenso botta e risposta!

ROMA (ITALPRESS) – Massimo Ferrero è tra gli ospiti della quarta puntata di Belve, in onda questa sera su Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani e prodotto da Fremantle e giunto alla quinta stagione. Nello studio di Belve, si assiste a un botta e risposta tra Fagnani e Ferrero, senza interruzioni, se non per calmare le risate fino alle lacrime di conduttrice e ospite. Anche il pubblico solitamente composto di Belve non resiste alle gag di Viperetta. Un'intervista divertente, sorprendente ma che attraverso le domande di Fagnani racconta anche in profondità le mille sfaccettature del 'Gatto di Testaccio' che di sé dice: "So' un riccio, si me dai fastidio te puncico...

