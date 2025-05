Ferrari | Abbiamo data disponibilità al Comune per lo stadio Franchi ecco le novità

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha fornito aggiornamenti significativi riguardo alla disponibilità del Comune per lo stadio Franchi. Durante un incontro al Media Center del Viola Park, ha affrontato la situazione attuale dello stadio, senza entrare nei dettagli tecnici, ma rispondendo a domande chiave accanto al direttore sportivo Daniele Pradè. Ecco le novità più rilevanti.

Firenze, 27 maggio 2025 - Al fianco del direttore sportivo Daniele Pradè, nel Media Center del Viola Park, c'era anche Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, che non è sceso in tematiche tecniche, ma ha risposto a diverse domande, in particolar modo sulla situazione dello stadio Artemio Franchi. Il dg viola comincia però da un bilancio complessivo della stagione. "A noi è dispiaciuto perdere traguardi molto importanti a poco dalla fine, ma questa non può essere considerata una stagione fallimentare con 65 punti e il sesto posto. Potevamo avere meno rimpianti, ma abbiamo ricominciato con un nuovo mister e tanti calciatori nuovi...