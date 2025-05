Ferrara liberata dalla mafia nigeriana | cent’anni di pena ai vichinghi africani che la sinistra tollerava…

Ferrara celebra la liberazione dalla mafia nigeriana, un cambiamento significativo dopo anni di tolleranza da parte della sinistra. L'inasprimento delle politiche da parte della giunta di destra ha portato a denunce e condanne per i cosiddetti "vichinghi africani", con un totale di cento anni di pena. L'articolo esplora questa trasformazione e le reazioni a un fenomeno che ha profondamente segnato la comunità.

Per la sinistra, negli anni scorsi, erano gruppi da tollerare, da integrare, compreso quella specie di dj, tale “Boogye”, che nei testi ammiccava a violenze e sopraffazioni. Con la giunta di destra, il quadro è cambiato: denunce, processi, sentenze di condanna per la mafia nigeriana di Ferrara. Oggi la Cassazione ha rigettato i ricorsi e confermato le condanne agli ‘ Arobaga Vikings’, i membri della cosca africana: q uindici gli imputati per circa cento anni di pena complessiva. Una volta espiata, data la pericolosità, spiega il Comune ferrarese, saranno tutti espulsi dal territorio italiano. Il Comune, assistito dall’avvocato Giacomo Forlani, era parte civile e presente, in rappresentanza dell’amministrazione, l’assessore Cristina Coletti... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it