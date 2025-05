Fermato a posto di blocco motociclista trovato con quasi 100 grammi di cocaina | ai domiciliari

Un motociclista è stato arrestato a Mesagne, in provincia di Brindisi, dopo essere stato fermato a un posto di blocco. Durante i controlli della polizia di Stato, è stato trovato in possesso di quasi 100 grammi di cocaina. Il giovane è stato successivamente posto agli arresti domiciliari, su decisione dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono le indagini sull'episodio.

MESAGNEBRINDISI - Nelle scorse ore numerosi controlli su posti di blocco sono stati operati della polizia di Stato, tra Mesagne e Brindisi. Un motociclista è stato trovato in possesso di quasi 100 grammi di cocaina e sottoposto agli arresti domiciliari, su disposizione dell'autorità giudiziaria...

