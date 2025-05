Ferisce un amico con un coltello nascosto nella giacca durante un gioco | denunciato un 16enne

Un tragico incidente ha scosso la città di Como, dove un ragazzo di 16 anni è stato denunciato dalla polizia di Stato per aver ferito un amico con un coltello nascosto nella giacca. L'episodio è avvenuto durante un gioco innocente in attesa del treno dopo la scuola, sollevando interrogativi sulla sicurezza giovanile e sull'uso di armi tra i più giovani. Continua a leggere...

