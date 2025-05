Ferentillo concerto per la Festa dell’Ascensione di Macenano | In memoria degli amici scomparsi

Il concerto per la Festa dell'Ascensione di Macenano si svolge in memoria degli amici scomparsi, celebrando la vita e i legami che ci uniscono. Organizzato dai Santesi Amici Antonio, Agabiti Gianni e Granati Giuliano, con la preziosa collaborazione di Leonardi Domenico, l'evento promette di unire la comunità attraverso la musica, rendendo omaggio a chi non è più con noi e rafforzando il sentimento di condivisione e solidarietà.

Un concerto organizzato per la Festa dell'Ascensione di Macenano, in memoria degli amici scomparsi. In occasione di tale solennità organizzata quest'anno dai Santesi Amici Antonio, Agabiti Gianni e Granati Giuliano con la consueta collaborazione di Leonardi Domenico, i festeggiamenti civili e... 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Ferentillo, concerto per la Festa dell’Ascensione di Macenano: “In memoria degli amici scomparsi”

