Fenucci | Sia il Bologna che Italiano vogliono il rinnovo

Il Bologna Calcio e Vincenzo Italiano sono in sintonia riguardo al rinnovo del contratto del tecnico. Claudio Fenucci conferma l'intenzione del club di puntare su Italiano per il futuro, sottolineando che anche il mister sembra favorevole al progetto. Rimane da stabilire la tempistica dell'annuncio ufficiale, ma entrambi mostrano chiara volontà di proseguire insieme.

Il club non ha dubbi: vuole puntare su Vincenzo Italiano anche per il futuro. E, a quanto dice Claudio Fenucci, anche il tecnico sarebbe convinto del progetto del Bologna. Quando arriverà un annuncio "non lo so. Che proseguiremo oltre il contratto in corso è la volontà di tutti e due", dice... 🔗 Leggi su Bolognatoday.it