Felice Film Festival | la prima edizione dal 28 al 31 maggio a Testaccio

Il collettivo con sede a Testaccio Chuormo presenta la prima edizione del Felice Film Festival, dedicato ai cortometraggi nazionali e internazionali di autori under 35. Quattro giorni di proiezioni, talk e feste da non perdere. Gli eventi si terranno nella sede di Chuormo (piazza di Santa Maria Liberatrice, 36b) e al Cinema Greenwich. Appuntamento in uno dei quartieri storici di Roma dal 28 al 31 maggio 2025. Il Festival prevede un ricco programma con momenti di incontro e scambio, la proiezioni dei corti in concorso e di film fuori concorso, fino alla premiazione del 31 maggio. “Felice Film Festival è una scatola magica – spiegano gli organizzatori – un angolo di Roma dove il cinema prende vita in tutte le sue forme più sorprendenti... 🔗 Leggi su Tpi.it