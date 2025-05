Federalismo fiscale audizione dell’Istat mercoledì 28 maggio

ROMA – Mercoledì 28 maggio la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale svolgerà, in videoconferenza, l’audizione di rappresentanti dell’Istituto nazionale di statistica sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 8.15, presso l’Aula del II piano di Palazzo San Macuto. L'articolo Federalismo fiscale, audizione dell’Istat mercoledì 28 maggio L'Opinionista... 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Federalismo fiscale, audizione dell’Istat mercoledì 28 maggio

