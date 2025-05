Federalberghi sulla tassa di soggiorno | Applicare gli aumenti solo ai contratti sottoscritti dopo l' approvazione della delibera

Federalberghi propone di applicare gli aumenti della tassa di soggiorno esclusivamente ai contratti firmati dopo l'approvazione della delibera relativa all'aumento stesso. Questa misura mira a garantire l'equitĂ tra i contratti e a combattere l'evasione fiscale, assicurando che il gettito non venga compromesso e sostenendo il settore ricettivo.

Far valere la nuova tariffa della tassa di soggiorno solo in riferimento ai contratti dei tour operator sottoscritti dopo l'approvazione della delibera con cui se ne è deciso l'aumento, recuperando il gettito che andrebbe perso "con una concreta lotta all'evasione da parte del circuito ricettivo...

Pescara/tassa di soggiorno. Federalberghi: No all'aumento. - in rappresentanza di Federalberghi, intervenuta oggi ai lavori della commissione comunale che ha affrontato il tema della tassa di soggiorno. Ci troviamo costretti a chiarire di non aver mai dato ... 🔗Lo riporta giornaledimontesilvano.com

Caro Tari sugli hotel. L’allarme di Federalberghi : "Impossibile da sostenere" - Per il 2025 è previsto un aumento complessivo di oltre 600mila euro. Bartolini (Apam): "Utilizzare la tassa di soggiorno non è una soluzione". 🔗msn.com scrive

Tari, lite per l’aumento. Federalberghi: “No ai rialzi per la tassa di soggiorno” - Ma la maggioranza di centrodestra, in una seduta fiume durata fino a tarda notte, ha tirato fuori dal cilindro una delibera per ritoccare all’insù la tassa di soggiorno: 50 centesimi in più a ... 🔗Riporta msn.com

