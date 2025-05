Federalberghi Palermo il progetto | menù interattivi multilingue negli hotel per raccontare il cibo

Federalberghi Palermo sta per lanciare un progetto innovativo per valorizzare l'esperienza culinaria negli hotel: menù interattivi multilingue. Annunciato da Rosa Di Stefano durante la conferenza stampa di Expocook, questa iniziativa mira a raccontare il cibo in modo coinvolgente, arricchendo l'offerta turistica e promuovendo la cultura gastronomica locale. Scopriamo come questa novità potrebbe trasformare l'accoglienza nelle strutture ricettive palermitane.