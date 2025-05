Febbre altissima per Pescara-Audace Cerignola venduti più di 16mila biglietti | curva nord e distinti esauriti

Pescara è in fermento per la semifinale playoff di Serie C contro l'Audace Cerignola, in programma mercoledì 28 maggio alle ore 20. La vendita dei biglietti ha registrato un successo straordinario, con oltre 16.000 tagliandi già venduti e i settori Curva Nord e Distinti completamente esauriti. La città si prepara a vivere una serata memorabile di sport e passione calcistica.

Pescara si prepara a vivere una grande serata di sport con il ritorno della semifinale playoff di Serie C contro l'Audace Cerignola. La vendita dei biglietti per la partita di calcio in programma alle ore 20 di mercoledì 28 maggio prosegue a ritmo sostenuto, come riporta l'Ansa. Già esauriti... 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Febbre altissima per Pescara-Audace Cerignola, venduti più di 16mila biglietti: curva nord e distinti esauriti

