FDA approva test ematico per diagnosi precoce di Alzheimer tramite beta-amiloide e pTau217

L'approvazione della FDA per un innovativo test ematico che rileva la beta-amiloide e il pTau217 segna un passo significativo nella diagnosi precoce dell'Alzheimer. La SocietĂ Italiana di Neurologia ha accolto con entusiasmo questa straordinaria innovazione, che offre nuove prospettive per la gestione della malattia e punta a migliorare la qualitĂ della vita dei pazienti e delle loro famiglie.

La SocietĂ italiana di neurologia ha accolto con entusiasmo la recente approvazione che ha visto il via libera da parte dell’Agenzia americana per gli alimenti e i medicinali al primo test ematico in grado di individuare precocemente i segni della malattia di Alzheimer. Questo sviluppo rappresenta una svolta importante nel campo della diagnosi e del . ... 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it