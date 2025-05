FC 25 si rinnova l’Obiettivo Live | Punti Rush

Scopri le novità degli obiettivi settimanali in EA Sports FC 25 con il nuovo obiettivo Live: Punti Rush. Ogni settimana avrai l'opportunità di completare le sfide e guadagnare punti, unendo le forze con i tuoi compagni. Scopri come affrontare al meglio questa nuova sfida e ottenere ricompense interessanti!

Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live: Punti Rush. Questo obiettivo si rinnova ogni settimana! Nuovo Obiettivo Live: Punti Rush. Completa i bonus Rush insieme ai tuoi compagni per ottenere punti Rush! Numero di incarichi da completare: 5. Premi finale: 1x 86+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab.. Inizio 27 maggio – Scadenza: 3 giugno. 1 – 2.500 Punti Rush. Ottieni 2.500 punti Rush questa settimana.. Premio: 1x 82+ x7 Rare Gold Player Pack Non scambiab.. 2 – 10.000 Punti Rush.

