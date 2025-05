FC 25 SBC Tutte le mini Sfide TOTS

Scopri la nostra guida completa alle Mini Sfide SBC dedicate ai TOTS in EA FC 25. Qui troverai un elenco dettagliato delle sfide disponibili, organizzate dalla più recente alla più lontana, insieme alle informazioni sui pacchetti non scambiabili che puoi ottenere. Preparati ad affrontare le sfide e migliora il tuo Ultimate Team con i migliori giocatori della stagione!

Ecco una guida completa dedicata alle SBC legate ai TOTS e ovviamente anche al warm-up disponibili in Ultimate Team su EA FC 25. Qui teniamo conto di tutte le SBC che regalano dei pacchetti non scambiabili. Le sfide sono ordinate dalla più recente alla prima rilasciata. Vi ricordiamo che è attivo anche l’accesso giornaliero dove dovete mettere un bronzo al giorno in una SBC che vi dà subito un 1x 81+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab. e poi un pacchetto premio finale se completate il percorso di 5giorni. Sfida TOTS LALIGA 3. Sfide: 1. Ripetibile: NO. Scadenza: 30 maggio. Premio: 1x Mega Pack Non scambiab... 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 25 SBC, Tutte le mini Sfide TOTS

