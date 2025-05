Fatture false confermata la condanna a due anni per il re degli outlet Dagostino Nel 2023 i Renzi vennero prosciolti

La Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna a due anni per Luigi Dagostino, l'imprenditore pugliese definito il "re degli outlet", accusato di fatture false. Questo verdetto si inserisce in un contesto più ampio, dove il nome di Dagostino si intreccia con quello di Tiziano Renzi, ex socio d'affari e padre dell'ex premier, recentemente prosciolto da accuse simili.

Due anni di condanna confermati per Luigi Dagostino, imprenditore pugliese noto alle cronache per essere stato il “ re degli outlet ” e, incidentalmente, anche ex socio d’affari di Tiziano Renzi, papà dell’ex premier. Il verdetto della Corte d’appello di Firenze aggiunge un altro tassello a una lunga vicenda giudiziaria, già macchiata da una condanna definitiva per emissione e uso di fatture false e riguarda oltre 5 milioni di euro emesse da società riconducibili a Dagostino (in foto). Il contesto è un intreccio societario che porta dritto a l gruppo Kering e al celebre outlet “The Mall” di Reggello, in cui balenano fatture false che facevano appunto capo al Dagostino... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fatture false, confermata la condanna a due anni per il “re degli outlet” Dagostino. Nel 2023 i Renzi vennero prosciolti

