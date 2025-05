Farmacie di turno a Padova aperte oggi 27 maggio 2025

Scopri quali farmacie di turno sono aperte oggi, 27 maggio 2025, a Padova. Nel nostro elenco troverai le informazioni necessarie per contattare e raggiungere le farmacie disponibili, tra cui la Farmacia Comunale "Alla Pace" e la Farmacia Dell'Assunta. Consulta subito per ricevere assistenza e servizi farmaceutici nelle tue vicinanze!

Cerchi una farmacia di turno aperta a Padova? Consulta il nostro elenco e trova la farmacia più vicina a te a Padova: Farmacia Comunale "Alla Pace". V. Rezzonico,14 tel. +39 049656925 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Dell'Assunta. V. Chiesanuova,147 tel. +39 0498718625 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Marzotto. V. Sacro Cuore,63 tel. +39 049601785 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Zambon. V. Bembo,47 tel. +39 049686075 CHIAMA INDICAZIONI... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Farmacie di turno a Padova aperte oggi, 27 maggio 2025

