La Lega lancia un allarme sul radicalismo islamico, evidenziando le preoccupazioni sollevate da un report francese sui Fratelli Musulmani. Questo studio dei Servizi di intelligence francesi mette in luce un fenomeno inquietante: il fondamentalismo islamico ha preso piede in modo significativo, con ripercussioni potenzialmente gravi anche per l'Italia. In questo articolo, analizziamo le implicazioni di questi dati preoccupanti.

Il report della Francia sui Fratelli Musulmani può avere un impatto anche sull'Italia? Dall'inizio è emerso un dato preoccupante contenuto all'interno del report effettuato dai Servizi di intelligence francesi, ovvero come il fondamentalismo islamico si sia radicato in modo forse irreversibile anche in Europa e come anche il nostro Paese sia coinvolto: «L'Istituto Italiano degli Studi Islamici e Umanistici di Verona, noto come "Bayan", ha ricevuto finanziamenti kuwaitiani attraverso l'Internationa lIslamic Charity Organisation. Diventerebbe il principale centro di formazione per gli imam in Europa», si legge... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Fare chiarezza sull'Ucoii". Radicalismo islamico, la Lega lancia l'allarme

