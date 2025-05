Faraoni al convegno nazionale di medicina interna | Centrale nell' organizzazione della sanità

Si è aperto a Isola delle Femmine l’VIII Convegno Nazionale di Medicina Interna, un’importante occasione di confronto per professionisti del settore. Tra i relatori, l'assessore regionale della Salute, Daniela Faraoni, e il direttore generale del dipartimento per la pianificazione strategica, Salvatore, hanno espresso il loro saluto e sottolineato il ruolo centrale della medicina interna nell'organizzazione della sanità.

