Family Brunch alla Birr' aia di Marignolle

Unisciti a noi per un delizioso family brunch alla Birr’aia di Marignolle domenica 1 giugno, a partire dalle 11:00. Goditi un ricco buffet dolce e salato a soli 25 euro per gli adulti (alcolici esclusi) e 9 euro per i bambini. Prenota il tuo tavolo contattando il +39 389 825 3175 e lasciati coccolare da prelibatezze e bevande, in un’atmosfera accogliente e festosa.

Domenica 1 giugno dalle ore 11:00 brunch con buffet dolce e salato presso La Birr'aia di Marignolle. Prezzi: 25 euro per gli adulti (alcolici esclusi), 9 euro per i bambini. Prenotazioni al +39 389 825 3175 Nel buffet saranno presenti succhi di frutta, acqua, caffé americano, thé, crostate di... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Family Brunch alla Birr'aia di Marignolle

Approfondimenti da altre fonti

Family Brunch alla Birr'aia di Marignolle. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media