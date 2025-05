Fame GazawyIsraele accusa Onu e Hamas

Il conflitto tra Israele e Hamas si intensifica, con il premier Netanyahu che accusa l'ONU e il gruppo palestinese di malversazioni nei soccorsi umanitari. Secondo Netanyahu, gran parte degli aiuti viene sottratta da Hamas e rivenduta a prezzi esorbitanti, alimentando così il reclutamento di nuovi militanti. In questo clima di tensione, il leader israeliano dichiara di aver ripristinato il controllo sulla situazione.

22.10 "Quando forniamo camion di aiuti,Hamas li ruba.Quel poco che resta viene venduto ai civili a prezzi folli, e così finanziano nuove reclute". Lo ha detto il premier israeliano Netanyahu. "C'è stata una perdita di controllo momentaneo,ma abbiamo ristabilito l'ordine". Il capo del coordinamento israeliano per gli aiuti alla Striscia,inoltre,ha accusato l'Onu di non aver fatto il proprio dovere: "Oltre 400 camion di aiuti umanitari attendono di essere ritirati immediatamente al valico di Kerem Shalom"... 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

