Falcone la memoria a orologeria | Palermo e le crepe dell’antimafia

Ogni 23 maggio l'Italia si raccoglie sotto l'Albero Falcone, a Palermo, per commemorare il giudice ucciso dalla mafia. Ma quest'anno, a 33 anni dalla strage di Capaci, quel minuto di silenzio – che dovrebbe unire – ha spaccato tutto. L'orologio segnava le 17:48 quando è stato suonato il silenzio. Dieci minuti prima dell'ora esatta dell'attentato. Un anticipo che è sembrato una cerniera chiusa in faccia a chi, come migliaia di studenti e associazioni, stava arrivando per esserci davvero. Una scelta che non è stata spiegata. Ufficialmente un errore, forse per motivi di ordine pubblico. Ma i manifestanti, rimasti fuori dalla coreografia istituzionale, hanno sentito tutta l'amarezza di un'esclusione deliberata...