A partire da giugno, la linea ferroviaria Faentina sarà interessata da importanti lavori, con la sospensione dei treni per alcuni mesi. Mentre gli ottimisti vedono l'investimento di 140 milioni di euro come un segnale di fiducia nel futuro del servizio, i più scettici temono che la lunga fase di stop possa rivelarsi un presagio di inefficienze per la linea. Ecco un’analisi delle diverse prospettive sul futuro della Faentina.

E’ una notizia che può essere letta in due modi diversi. Gli ottimisti diranno che investire 140 milioni di euro sulla linea ferroviaria Faentina è un segnale chiaro che non la si vuol chiudere o ridimensionare, come talvolta si paventa. Altri invece si concentreranno sul fatto che per il secondo anno di fila, in estate, sarà interrotta la circolazione ferroviaria. Già, perché dall’11 giugno al 7 settembre - ha specificato una nota di RFI - nessun treno si muoverà tra Borgo San Lorenzo e Faenza. E il blocco ferroviario, dal 2 agosto al 7 settembre, si estenderà per l’intera tratta da Firenze fino a Faenza... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Faentina, lavori in vista. Stop ai treni da giugno

