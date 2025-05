Faentina lavori di potenziamento | treni cancellati dall’11 giugno Ecco su quali tratti

Dall'11 giugno al 7 settembre 2025, i treni regionali di Trenitalia saranno cancellati sulla tratta tra Borgo San Lorenzo e Faenza, con ulteriori sospensioni tra Firenze e Borgo San Lorenzo dal 2 agosto al 7 settembre. Queste modifiche sono dovute ai lavori di potenziamento della linea, con un programma integrativo di corse che verrà attivato per garantire la mobilità dei viaggiatori.

Firenze, 27 maggio 2025 – I treni regionali di Trenitalia (Gruppo Fs), saranno cancellati nella tratta tra Borgo San Lorenzo ( Firenze) e Faenza (Ravenna) dall'11 giugno al 7 settembre e tra Firenze e Borgo San Lorenzo dal 2 agosto al 7 settembre 2025. È previsto un programma integrativo con corse dei bus tra Borgo San Lorenzo e Faenza e tra Borgo San Lorenzo- Firenze via Vaglia. Il tutto per consentire i lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione. Tra Firenze Campo di Marte e Faenza sarà installato il sistema Ertms, strumento per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni...