Facoltà di medicina all' università Mediterranea Forza Italia replica al consigliere Latella

La proposta di istituire una facoltà di medicina a Reggio Calabria solleva un acceso dibattito politico. Forza Italia replica con sorpresa alle affermazioni del consigliere Giovanni Latella, sottolineando che il progetto è frutto dell'impegno della Regione e non delle mozioni comunali o metropolitane, come sostenuto. Questo articolo esplora le dinamiche e le implicazioni di tale asserzione nel contesto locale.

"Ci lascia del tutto basiti la nota stampa con cui il consigliere comunale Giovanni Latella attribuisce alle mozioni di Città metropolitana e Comune il progetto di istituire la facoltà di medicina a Reggio Calabria, che invece sta sempre di più prendendo piede grazie al lavoro della Regione...

