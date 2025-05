Fabrizio Corona condannato ad un anno di reclusione per evasione dagli arresti domiciliari

Fabrizio Corona è stato condannato a un anno di reclusione per evasione dagli arresti domiciliari nel 2021. Nonostante un permesso per un viaggio da Milano a Roma, è stato arrestato a Genova, violando le misure cautelari. Questo episodio segna un nuovo capitolo nelle controversie legali dell'ex paparazzo, già noto per le sue vicende giudiziarie.

Fabrizio Corona è stato condannato ad un anno di reclusione per essere evaso dagli arresti domiciliari nel 2021. Aveva un permesso per andare da Milano a Roma, ma è stato fermato a Genova

