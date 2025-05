Fabrizio Corona condannato a un anno per evasione | in permesso dai domiciliari a cena da amici

Fabrizio Corona è stato condannato a un anno di reclusione per evasione dai domiciliari. La vicenda, risalente al 2021, ha visto l'ex paparazzo infrangere le regole di permesso per una cena con amici a Genova, invece di recarsi a Roma per un programma televisivo. L'intervento della Guardia di Finanza ha portato alla sua cattura, evidenziando le conseguenze delle sue scelte.

