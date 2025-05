Fabrizio Celaj nuovo sindaco di Casavatore

Fabrizio Celaj è il nuovo sindaco di Casavatore, comune dell'area metropolitana di Napoli. Con il supporto di una coalizione di centrosinistra, tra cui Pd e altre liste civiche, il 37enne avvocato ha trionfato al primo turno, conquistando il 50,46% dei voti. La sua elezione segna un passo significativo per la comunità e le nuove sfide amministrative che lo attendono.

Il nuovo sindaco di Casavatore, comune dell’area metropolitana di Napoli, è Fabrizio Celaj. Sostenuto da una coalizione di centrosinistra composta da Pd, Casavatore civica, lista Paolo Spinuso, Movimento per Casavatore e Casavatore viva, il 37enne avvocato ha vinto al primo turno, ottenendo il 50,46% delle preferenze (4.849 voti). Con il 46,94% dei consensi si piazza secondo Vito Marino, sostenuto da un raggruppamento di cinque liste civiche. Il candidato sindaco di FdI Mauro Muto si è fermato al 2,60% delle preferenze L'articolo Fabrizio Celaj nuovo sindaco di Casavatore proviene da Ildenaro.it... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

