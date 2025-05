Fabregas-Roma il Como fa muro | qual è la verità sul nuovo allenatore?

La Roma è in attesa dell'ufficialità del suo nuovo allenatore, un tema che sta suscitando grandi aspettative tra i tifosi. Mentre Trigoria mantiene il silenzio, Claudio Ranieri ha confermato la scelta, ma solo Dan Friedkin potrà svelare i dettagli. Scopriamo qual è la verità dietro questa situazione e perché l'annuncio si fa attendere.

L'attesa cresce, e anche se Trigoria si trincera dietro al silenzio, qualcosa si muove. La Roma ha scelto il suo nuovo allenatore, come dichiarato pubblicamente da Claudio Ranieri, ma l'ufficialità tarda ad arrivare. Il motivo? Tocca al presidente Dan Friedkin, e solo a lui, autorizzare l'annuncio. Intanto, Cesc Fabregas è il nome più caldo per la panchina. Il tecnico del Como è il prescelto, il profilo che mette d'accordo tutte le componenti della società: dalla dirigenza tecnica al vertice proprietario. Ma il Como non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare senza resistenza. Fabregas convince tutti, ma il Como resiste...