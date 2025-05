Fabregas-Inter tra indizi e retroscena | incontro Roma e ultime su Nico Paz | ESCLUSIVO

Nella nuova puntata di TIAMOCALCIOMERCATO, ospitiamo Samuele Nava, giornalista de ‘La Provincia di Como’, per un'analisi esclusiva sugli sviluppi del mercato. Non mancheranno indizi e retroscena riguardo all'incontro tra Roma e il futuro di Nico Paz, oltre ad approfondimenti sul tecnico del Como. Scopri tutte le ultime novità nel nostro programma su YouTube!

Le ultime sul futuro del tecnico del Como nella nuova puntata di TIAMOCALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube Nuova puntata di TIAMOCALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube. Ospite Samuele Nava, giornalista de ‘La Provincia di Como’ con cui abbiamo parlato di Cesc Fabregas. La Roma ma, da diverse settimane, anche l’Inter. Lo spagnolo si conferma uno degli allenatori più richiesti del momento. Il club nerazzurro stima infatti molto l’allenatore spagnolo e potrebbe pensare a lui in caso di addio di Inzaghi. Il tecnico piacentino, si sa, incontrerà il club nerazzurro dopo la finale di Champions per parlare del futuro... 🔗 Leggi su Calciomercato.it