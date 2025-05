Fabregas Inter c’è anche lui tra i nomi per il post Inzaghi! La situazione

Cesc Fabregas emerge tra i papabili per la panchina dell'Inter in un possibile avvicendamento post-Inzaghi. Secondo il Corriere dello Sport, la situazione attuale fa presagire cambiamenti imminenti. Un incontro decisivo tra l'attuale tecnico e la dirigenza nerazzurra si terrà la prossima settimana, gettando ulteriori luce su un futuro ancora incerto per la squadra.

Fabregas Inter, c’è anche lui tra i nomi per il post Inzaghi! La situazione riportata dal Corriere dello Sport. Il futuro della panchina dell’ Inter è ancora tutto da definire. L’attuale tecnico, Simone Inzaghi, e la dirigenza nerazzurra si incontreranno la prossima settimana, una volta conosciuto l’esito della finale di Champions League contro il PSG, in programma sabato alle 21. Sia la società che lo stesso Inzaghi, il cui contratto scade nel 2026, non escludono la possibilità di proseguire il percorso insieme, ma prima sarà necessario trovare un accordo sulla visione e la pianificazione del progetto tecnico... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Fabregas Inter, c’è anche lui tra i nomi per il post Inzaghi! La situazione

Se ne parla anche su altri siti

Roma in ansia per Fabregas: quali sono gli ostacoli per arrivare al tecnico spagnolo; Como, Fabregas: Inter e Inzaghi i migliori in Italia, sul futuro di Nico Paz…; Fabregas, non solo la Roma: il punto sullo spagnolo; Sirene arabe per Simone Inzaghi? L'Inter pensa a Fabregas in caso di addio. 🔗Cosa riportano altre fonti

Tutti pazzi per Fabregas, occhio anche all’Inter: doppio scenario - Fabregas all'Inter - Novità per il futuro di Fabregas: anche l'Inter tenta il tecnico spagnolo e si apre all'orizzonte un doppio scenario ... 🔗fantamaster.it scrive

Allenatore Inter, il CorSport lancia il nuovo nome: «In caso di addio di Inzaghi, per la panchina non c’è solo Allegri…» - Allenatore Inter, il CorSport lancia il nuovo nome: «In caso di addio di Inzaghi, per la panchina non c’è solo Allegri…» Il nuovo nome nella lista del club nerazzurro Il futuro della panchina dell’Int ... 🔗Come scrive informazione.it

Tentazione Inter, l’assalto a Fabregas - Ci siamo ricaduti in pieno? Speriamo di no. Eppure i segnali ci sono. Nel valzer delle panchine di serie A (rischiano di cambiare tutte le big: Napoli, Inter, Juventus, Roma, Lazio), qualcuno tira per ... 🔗Secondo laprovinciadicomo.it

A fabulous Cesc Fabregas goal for Arsenal